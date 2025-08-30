Infinite Price Liquidity Rocket मूल्य (IPLR)
Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, IPLR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IPLR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00214484 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IPLR में -0.71%, 24 घंटों में -6.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Infinite Price Liquidity Rocket का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.32K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IPLR की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.90M है, कुल आपूर्ति 994901047.855921 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.32K है.
आज के दिन के दौरान, Infinite Price Liquidity Rocket का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Infinite Price Liquidity Rocket का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Infinite Price Liquidity Rocket का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Infinite Price Liquidity Rocket का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.16%
|30 दिन
|$ 0
|-1.32%
|60 दिन
|$ 0
|-0.61%
|90 दिन
|$ 0
|--
We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions.
