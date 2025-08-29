Infinite Money Glitch मूल्य (IMG)
Infinite Money Glitch (IMG) रियल-टाइम प्राइस $0.00288882 है. पिछले 24 घंटों में, IMG ने $ 0.00274587 के कम और $ 0.00315757 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IMG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04171505 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00147691 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IMG में +2.50%, 24 घंटों में -6.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Infinite Money Glitch का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.89M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IMG की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.95M है, कुल आपूर्ति 998952954.010514 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.89M है.
आज के दिन के दौरान, Infinite Money Glitch का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000195053330390242 था.
पिछले 30 दिनों में, Infinite Money Glitch का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010880691 था.
पिछले 60 दिनों में, Infinite Money Glitch का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013124432 था.
पिछले 90 दिनों में, Infinite Money Glitch का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001620268355677748 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000195053330390242
|-6.32%
|30 दिन
|$ -0.0010880691
|-37.66%
|60 दिन
|$ -0.0013124432
|-45.43%
|90 दिन
|$ -0.001620268355677748
|-35.93%
Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. 4.5% of the tax gets sent to holders, while .5% gets sent to an Infrastructure wallet to help with development, marketing and general infrastructure. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts.
