Infinite BTC Reward मूल्य (IBR)
--
-0.17%
-0.62%
-0.62%
Infinite BTC Reward (IBR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, IBR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IBR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00149989 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IBR में --, 24 घंटों में -0.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Infinite BTC Reward का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.62K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IBR की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.33M है, कुल आपूर्ति 998332501.236658 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.62K है.
आज के दिन के दौरान, Infinite BTC Reward का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Infinite BTC Reward का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Infinite BTC Reward का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Infinite BTC Reward का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.17%
|30 दिन
|$ 0
|+23.63%
|60 दिन
|$ 0
|+18.88%
|90 दिन
|$ 0
|--
$IBR introduces a new concept as the first-ever BTC rewards token, designed to redefine how cryptocurrency holders can generate passive income. By simply holding $IBR in your wallet, you unlock the ability to earn Bitcoin (BTC) rewards effortlessly, making it an innovative and accessible option for both seasoned investors and newcomers to the crypto space. The mechanics are elegantly simple yet powerful: a 5/5 rewards tax structure ensures that every transaction within the $IBR ecosystem contributes to the reward pool. 5% of each transaction is collected as a tax redistributed directly to $IBR holders in the form of BTC.
