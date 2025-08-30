infinite backrooms मूल्य (IB)
+0.41%
-4.37%
-0.84%
-0.84%
infinite backrooms (IB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, IB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01155285 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IB में +0.41%, 24 घंटों में -4.37%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
infinite backrooms का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 121.56K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IB की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.82M है, कुल आपूर्ति 998818810.98627 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 121.56K है.
आज के दिन के दौरान, infinite backrooms का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, infinite backrooms का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, infinite backrooms का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, infinite backrooms का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.37%
|30 दिन
|$ 0
|-7.36%
|60 दिन
|$ 0
|-6.55%
|90 दिन
|$ 0
|--
Infinite Backrooms is a meme token launched on the Solana blockchain, inspired by the concept of the "backrooms" - an endless maze of surreal and unsettling rooms often depicted in internet culture. Designed to be both a fun experiment and a token that captures the imagination, Infinite Backrooms taps into the limitless creative potential of digital spaces and the growing world of decentralized finance. This project is rooted in the idea of infinite exploration, much like the endless hallways of the backrooms, providing an immersive and unconventional experience for the community.
