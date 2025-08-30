Indian Premier League Fan Token मूल्य (IPL)
Indian Premier League Fan Token (IPL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, IPL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IPL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IPL में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Indian Premier League Fan Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.33K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IPL की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.87M है, कुल आपूर्ति 999871127.583724 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.33K है.
आज के दिन के दौरान, Indian Premier League Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Indian Premier League Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Indian Premier League Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Indian Premier League Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-7.26%
|60 दिन
|$ 0
|+30.96%
|90 दिन
|$ 0
|--
The IPL Fan Token is a digital token created for fans of the Indian Premier League and its teams. It rewards loyalty and engagement through interactive features including polls, predictions, trivia, and token-based rewards. Built with a long-term vision, the token is designed to keep supporters connected to the IPL throughout the year and across all future seasons, offering new and ongoing ways for fans to participate beyond match days.
