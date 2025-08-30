INCUM मूल्य (INCUM)
INCUM (INCUM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, INCUM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. INCUM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00181203 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में INCUM में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
INCUM का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. INCUM की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.62M है, कुल आपूर्ति 999622392.486427 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.55K है.
आज के दिन के दौरान, INCUM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, INCUM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, INCUM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, INCUM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-4.33%
|60 दिन
|$ 0
|+3.97%
|90 दिन
|$ 0
|--
INCUM is an innovative cryptocurrency token designed to generate automatic passive income for its holders. By simply holding at least 100,000 INCUM tokens, users receive hourly distributions directly into their wallets, derived from a 5% tax applied to all transactions (buys, sells, and transfers). This unique mechanism encourages long-term holding, provides effortless hourly earnings, and rewards committed community members. With 100% liquidity, no team allocations, and complete transparency, INCUM offers a straightforward way for crypto investors to enjoy consistent and compounding passive returns.
