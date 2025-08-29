STFLOW की अधिक जानकारी

Increment Staked FLOW लोगो

Increment Staked FLOW मूल्य (STFLOW)

गैर-सूचीबद्ध

1 STFLOW से USD लाइव प्राइस:

$0.516006
$0.516006$0.516006
-3.90%1D
mexc
USD
Increment Staked FLOW (STFLOW) मूल्य का लाइव चार्ट
Increment Staked FLOW (STFLOW) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.512676
$ 0.512676$ 0.512676
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.564477
$ 0.564477$ 0.564477
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.512676
$ 0.512676$ 0.512676

$ 0.564477
$ 0.564477$ 0.564477

$ 1.91
$ 1.91$ 1.91

$ 0.369164
$ 0.369164$ 0.369164

-0.79%

-3.96%

+3.72%

+3.72%

Increment Staked FLOW (STFLOW) रियल-टाइम प्राइस $0.516006 है. पिछले 24 घंटों में, STFLOW ने $ 0.512676 के कम और $ 0.564477 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STFLOW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.91 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.369164 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STFLOW में -0.79%, 24 घंटों में -3.96%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Increment Staked FLOW (STFLOW) मार्केट की जानकारी

$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M

--
----

$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M

5.83M
5.83M 5.83M

5,832,011.46020267
5,832,011.46020267 5,832,011.46020267

Increment Staked FLOW का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.01M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STFLOW की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.83M है, कुल आपूर्ति 5832011.46020267 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.01M है.

Increment Staked FLOW (STFLOW) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Increment Staked FLOW का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0212920872534711 था.
पिछले 30 दिनों में, Increment Staked FLOW का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0365205826 था.
पिछले 60 दिनों में, Increment Staked FLOW का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1131039227 था.
पिछले 90 दिनों में, Increment Staked FLOW का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0212920872534711-3.96%
30 दिन$ +0.0365205826+7.08%
60 दिन$ +0.1131039227+21.92%
90 दिन$ 0--

Increment Staked FLOW (STFLOW) क्या है

stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time.

Increment Staked FLOW प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Increment Staked FLOW (STFLOW) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Increment Staked FLOW (STFLOW) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Increment Staked FLOW के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Increment Staked FLOW प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

STFLOW लोकल करेंसी में

Increment Staked FLOW (STFLOW) टोकन का अर्थशास्त्र

Increment Staked FLOW (STFLOW) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STFLOW टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Increment Staked FLOW (STFLOW) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Increment Staked FLOW (STFLOW) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव STFLOW प्राइस 0.516006 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
STFLOW से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
STFLOW से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.516006 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Increment Staked FLOW का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
STFLOW के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.01M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
STFLOW की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
STFLOW की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.83M USD है.
STFLOW की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
STFLOW ने 1.91 USD की ATH प्राइस हासिल की.
STFLOW का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
STFLOW ने 0.369164 USD की ATL प्राइस देखी.
STFLOW का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
STFLOW के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या STFLOW इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STFLOW इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STFLOW का प्राइस का अनुमान देखें.
