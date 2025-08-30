Inception Restaked ETH मूल्य (INETH)
Inception Restaked ETH (INETH) रियल-टाइम प्राइस $4,503.6 है. पिछले 24 घंटों में, INETH ने $ 4,470.0 के कम और $ 4,521.98 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. INETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4,971.31 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,270.63 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में INETH में +0.17%, 24 घंटों में +0.38%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Inception Restaked ETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 166.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. INETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 36.92 है, कुल आपूर्ति 36.91969268664862 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 166.27K है.
आज के दिन के दौरान, Inception Restaked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +16.98 था.
पिछले 30 दिनों में, Inception Restaked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +636.0055977600 था.
पिछले 60 दिनों में, Inception Restaked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +3,389.8588192800 था.
पिछले 90 दिनों में, Inception Restaked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +1,897.844949541956 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +16.98
|+0.38%
|30 दिन
|$ +636.0055977600
|+14.12%
|60 दिन
|$ +3,389.8588192800
|+75.27%
|90 दिन
|$ +1,897.844949541956
|+72.83%
InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users.
Inception Restaked ETH (INETH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. INETH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
