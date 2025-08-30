INCEPT की अधिक जानकारी

Incept लोगो

Incept मूल्य (INCEPT)

गैर-सूचीबद्ध

1 INCEPT से USD लाइव प्राइस:

$5.11
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Incept (INCEPT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:43:19 (UTC+8)

Incept (INCEPT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 892.39
$ 2.02
--

--

+3.76%

+3.76%

Incept (INCEPT) रियल-टाइम प्राइस $5.11 है. पिछले 24 घंटों में, INCEPT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. INCEPT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 892.39 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 2.02 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में INCEPT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +3.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Incept (INCEPT) मार्केट की जानकारी

$ 51.15K
$ 51.15K$ 51.15K

--
----

$ 51.15K
$ 51.15K$ 51.15K

10.00K
10.00K 10.00K

10,000.0
10,000.0 10,000.0

Incept का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 51.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. INCEPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00K है, कुल आपूर्ति 10000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.15K है.

Incept (INCEPT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Incept का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Incept का USD में मूल्य बदलाव $ -0.9620704310 था.
पिछले 60 दिनों में, Incept का USD में मूल्य बदलाव $ +0.9905796320 था.
पिछले 90 दिनों में, Incept का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.9620704310-18.82%
60 दिन$ +0.9905796320+19.39%
90 दिन$ 0--

Incept (INCEPT) क्या है

INCEPT is an experiment that introduces 10,000 “dimensional tokens” built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Incept प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Incept (INCEPT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Incept (INCEPT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Incept के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Incept प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

INCEPT लोकल करेंसी में

Incept (INCEPT) टोकन का अर्थशास्त्र

Incept (INCEPT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. INCEPT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Incept (INCEPT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Incept (INCEPT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव INCEPT प्राइस 5.11 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
INCEPT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
INCEPT से USD की मौजूदा प्राइस $ 5.11 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Incept का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
INCEPT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 51.15K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
INCEPT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
INCEPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00K USD है.
INCEPT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
INCEPT ने 892.39 USD की ATH प्राइस हासिल की.
INCEPT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
INCEPT ने 2.02 USD की ATL प्राइस देखी.
INCEPT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
INCEPT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या INCEPT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष INCEPT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए INCEPT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:43:19 (UTC+8)

