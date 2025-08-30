Incept (INCEPT) क्या है

INCEPT is an experiment that introduces 10,000 “dimensional tokens” built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems.

Incept (INCEPT) टोकन का अर्थशास्त्र

Incept (INCEPT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. INCEPT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Incept (INCEPT) के बारे में अन्य प्रश्न आज Incept (INCEPT) का मूल्य कितना है? USD में लाइव INCEPT प्राइस 5.11 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. INCEPT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 5.11 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए INCEPT से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Incept का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? INCEPT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 51.15K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. INCEPT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? INCEPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00K USD है. INCEPT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? INCEPT ने 892.39 USD की ATH प्राइस हासिल की. INCEPT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? INCEPT ने 2.02 USD की ATL प्राइस देखी. INCEPT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? INCEPT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या INCEPT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष INCEPT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए INCEPT का प्राइस का अनुमान देखें.

