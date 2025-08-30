In The MEME Time मूल्य (ITMT)
In The MEME Time (ITMT) रियल-टाइम प्राइस $0.00156139 है. पिछले 24 घंटों में, ITMT ने $ 0.0015244 के कम और $ 0.00176163 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ITMT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00499285 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ITMT में +0.67%, 24 घंटों में -10.25%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
In The MEME Time का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.56M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ITMT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.96M है, कुल आपूर्ति 999959508.808729 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.56M है.
आज के दिन के दौरान, In The MEME Time का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000178494462647133 था.
पिछले 30 दिनों में, In The MEME Time का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005465094 था.
पिछले 60 दिनों में, In The MEME Time का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0015454364 था.
पिछले 90 दिनों में, In The MEME Time का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008064126778249996 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000178494462647133
|-10.25%
|30 दिन
|$ -0.0005465094
|-35.00%
|60 दिन
|$ +0.0015454364
|+98.98%
|90 दिन
|$ +0.0008064126778249996
|+106.81%
In The MEME-Time is a tap game that has a light enjoyable fun clock attached to it. *Tick Tock* This game will fuses stops here elements of strategy, management, and learning appealing to a wide range of players interested in the crypto space while introducing core concepts of crypto. In The MEME-Time, players have the opportunity to earn and trade in-game coins. They will also be able to compete in tournaments and have profit earned poured back into the ecosystem. This benefit provides engagement by providing rewards for gameplay.
In The MEME Time (ITMT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ITMT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
