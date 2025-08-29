Impossible Finance Launchpad मूल्य (IDIA)
Impossible Finance Launchpad (IDIA) रियल-टाइम प्राइस $0.02170357 है. पिछले 24 घंटों में, IDIA ने $ 0.02123258 के कम और $ 0.02177786 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IDIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.51 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0088129 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IDIA में -0.06%, 24 घंटों में +1.92%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Impossible Finance Launchpad का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.25M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IDIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 748.39M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.71M है.
आज के दिन के दौरान, Impossible Finance Launchpad का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00040923 था.
पिछले 30 दिनों में, Impossible Finance Launchpad का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0023518834 था.
पिछले 60 दिनों में, Impossible Finance Launchpad का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0038108994 था.
पिछले 90 दिनों में, Impossible Finance Launchpad का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000687372879265837 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00040923
|+1.92%
|30 दिन
|$ -0.0023518834
|-10.83%
|60 दिन
|$ -0.0038108994
|-17.55%
|90 दिन
|$ +0.000687372879265837
|+3.27%
Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible.
