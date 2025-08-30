Imperium Empires (IME) क्या है

Imperium Empires is an AAA-quality space metaverse built on Avalanche that has the following unique features, through a range of PvE and PvP gameplay: 1. AAA-quality graphics and gameplay built by an experienced team of game developers, game designers, 2D & 3D artists and blockchain developers; 2. a NFT burn mechanism where NFTs (e.g. spaceships) can be damaged or destroyed during battles in PvP zones that players voluntarily enter; 3. Gamifying DeFi and seamlessly connecting 3 billion gamers worldwide to DeFi through integrating top DeFi protocols on the Avalanche ecosystem into the gameplay of the Imperium metaverse; and 4. Pioneering “Team-to-Earn” where players join and compete in guilds — guilds can also easily find, manage and train their guild members or scholars through Imperium Empires' official guild and scholars management system designed for guilds.

लोग यह भी पूछते हैं: Imperium Empires (IME) के बारे में अन्य प्रश्न आज Imperium Empires (IME) का मूल्य कितना है? USD में लाइव IME प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. IME से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए IME से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Imperium Empires का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? IME के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.30K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. IME की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? IME की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.32B USD है. IME की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? IME ने 0.065415 USD की ATH प्राइस हासिल की. IME का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? IME ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. IME का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? IME के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या IME इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IME इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IME का प्राइस का अनुमान देखें.

