IguVerse IGU (IGU) रियल-टाइम प्राइस $0.00141917 है. पिछले 24 घंटों में, IGU ने $ 0.00132984 के कम और $ 0.0014803 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IGU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.287446 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IGU में -0.89%, 24 घंटों में -4.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
IguVerse IGU का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 413.72K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IGU की मार्केट में उपलब्ध राशि 291.52M है, कुल आपूर्ति 400000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 567.67K है.
आज के दिन के दौरान, IguVerse IGU का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, IguVerse IGU का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002908566 था.
पिछले 60 दिनों में, IguVerse IGU का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007884802 था.
पिछले 90 दिनों में, IguVerse IGU का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000105688962527618 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.12%
|30 दिन
|$ -0.0002908566
|-20.49%
|60 दिन
|$ +0.0007884802
|+55.56%
|90 दिन
|$ +0.000105688962527618
|+8.05%
IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections.
IguVerse IGU (IGU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IGU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
