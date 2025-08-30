IGNIS की अधिक जानकारी

Ignis लोगो

Ignis मूल्य (IGNIS)

गैर-सूचीबद्ध

1 IGNIS से USD लाइव प्राइस:

$0.00125001
$0.00125001$0.00125001
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Ignis (IGNIS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:05:10 (UTC+8)

Ignis (IGNIS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 20.25
$ 20.25$ 20.25

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.98%

-5.98%

Ignis (IGNIS) रियल-टाइम प्राइस $0.00125001 है. पिछले 24 घंटों में, IGNIS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IGNIS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 20.25 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IGNIS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -5.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ignis (IGNIS) मार्केट की जानकारी

$ 951.44K
$ 951.44K$ 951.44K

--
----

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

761.14M
761.14M 761.14M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ignis का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 951.44K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IGNIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 761.14M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.25M है.

Ignis (IGNIS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ignis का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ignis का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000098973 था.
पिछले 60 दिनों में, Ignis का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002377595 था.
पिछले 90 दिनों में, Ignis का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000395019899654588 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0000098973-0.79%
60 दिन$ +0.0002377595+19.02%
90 दिन$ +0.0000395019899654588+3.26%

Ignis (IGNIS) क्या है

Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added.

Ignis प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ignis (IGNIS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ignis (IGNIS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ignis के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ignis प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

IGNIS लोकल करेंसी में

Ignis (IGNIS) टोकन का अर्थशास्त्र

Ignis (IGNIS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IGNIS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ignis (IGNIS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ignis (IGNIS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IGNIS प्राइस 0.00125001 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IGNIS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IGNIS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00125001 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ignis का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IGNIS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 951.44K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IGNIS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IGNIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 761.14M USD है.
IGNIS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IGNIS ने 20.25 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IGNIS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IGNIS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
IGNIS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IGNIS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या IGNIS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IGNIS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IGNIS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:05:10 (UTC+8)

