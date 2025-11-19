एक्सचेंजDEX+
Idle Network का आज का लाइव मूल्य 0.00733572 USD है.IDLE का मार्केट कैप 545,070 USD है. भारत में IDLE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 IDLE से USD लाइव प्राइस:

$0.00733572
$0.00733572$0.00733572
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Idle Network (IDLE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:14:49 (UTC+8)

Idle Network का आज का मूल्य

आज Idle Network (IDLE) का लाइव मूल्य $ 0.00733572 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा IDLE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00733572 प्रति IDLE है.

$ 545,070 के मार्केट कैप के अनुसार Idle Network करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 74.30M IDLE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, IDLE की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.74 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00144241 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में IDLE में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में 0.00% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Idle Network (IDLE) मार्केट की जानकारी

$ 545.07K
$ 545.07K$ 545.07K

--
----

$ 733.57K
$ 733.57K$ 733.57K

74.30M
74.30M 74.30M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Idle Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 545.07K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IDLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 74.30M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 733.57K है.

Idle Network की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

$ 0.00144241
$ 0.00144241$ 0.00144241

--

--

0.00%

0.00%

Idle Network (IDLE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Idle Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Idle Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0049435175 था.
पिछले 60 दिनों में, Idle Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Idle Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0049435175-67.38%
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

Idle Network के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Idle Network (IDLE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में IDLE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Idle Network (IDLE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Idle Network के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Idle Network की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए IDLE के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Idle Networkप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Idle Network (IDLE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.