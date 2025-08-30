IDLE की अधिक जानकारी

Idle Finance लोगो

Idle Finance मूल्य (IDLE)

गैर-सूचीबद्ध

1 IDLE से USD लाइव प्राइस:

$0.00744054
-0.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Idle Finance (IDLE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:42:25 (UTC+8)

Idle Finance (IDLE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00738117
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0074823
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00738117
$ 0.0074823
$ 30.65
$ 0.00258854
--

-0.50%

-6.91%

-6.91%

Idle Finance (IDLE) रियल-टाइम प्राइस $0.00744054 है. पिछले 24 घंटों में, IDLE ने $ 0.00738117 के कम और $ 0.0074823 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IDLE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 30.65 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00258854 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IDLE में --, 24 घंटों में -0.50%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Idle Finance (IDLE) मार्केट की जानकारी

$ 64.07K
--
$ 96.73K
8.61M
13,000,000.0
Idle Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 64.07K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IDLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.61M है, कुल आपूर्ति 13000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 96.73K है.

Idle Finance (IDLE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Idle Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Idle Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007143736 था.
पिछले 60 दिनों में, Idle Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0029664212 था.
पिछले 90 दिनों में, Idle Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.50%
30 दिन$ +0.0007143736+9.60%
60 दिन$ +0.0029664212+39.87%
90 दिन$ 0--

Idle Finance (IDLE) क्या है

IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Idle Finance (IDLE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Idle Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Idle Finance (IDLE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Idle Finance (IDLE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Idle Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Idle Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

IDLE लोकल करेंसी में

Idle Finance (IDLE) टोकन का अर्थशास्त्र

Idle Finance (IDLE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IDLE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Idle Finance (IDLE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Idle Finance (IDLE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IDLE प्राइस 0.00744054 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IDLE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IDLE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00744054 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Idle Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IDLE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 64.07K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IDLE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IDLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.61M USD है.
IDLE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IDLE ने 30.65 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IDLE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IDLE ने 0.00258854 USD की ATL प्राइस देखी.
IDLE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IDLE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या IDLE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IDLE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IDLE का प्राइस का अनुमान देखें.
