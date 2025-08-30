IDNA की अधिक जानकारी

Idena लोगो

Idena मूल्य (IDNA)

गैर-सूचीबद्ध

1 IDNA से USD लाइव प्राइस:

$0.0022935
$0.0022935$0.0022935
+1.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Idena (IDNA) मूल्य का लाइव चार्ट
Idena (IDNA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00222162
$ 0.00222162$ 0.00222162
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0023518
$ 0.0023518$ 0.0023518
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00222162
$ 0.00222162$ 0.00222162

$ 0.0023518
$ 0.0023518$ 0.0023518

$ 0.314136
$ 0.314136$ 0.314136

$ 0.00152024
$ 0.00152024$ 0.00152024

-0.50%

+1.91%

+1.88%

+1.88%

Idena (IDNA) रियल-टाइम प्राइस $0.00229319 है. पिछले 24 घंटों में, IDNA ने $ 0.00222162 के कम और $ 0.0023518 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IDNA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.314136 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00152024 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IDNA में -0.50%, 24 घंटों में +1.91%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.88% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Idena (IDNA) मार्केट की जानकारी

$ 188.09K
$ 188.09K$ 188.09K

--
----

$ 188.09K
$ 188.09K$ 188.09K

82.01M
82.01M 82.01M

82,010,590.84490474
82,010,590.84490474 82,010,590.84490474

Idena का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 188.09K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IDNA की मार्केट में उपलब्ध राशि 82.01M है, कुल आपूर्ति 82010590.84490474 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 188.09K है.

Idena (IDNA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Idena का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Idena का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001453701 था.
पिछले 60 दिनों में, Idena का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001023796 था.
पिछले 90 दिनों में, Idena का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000465084598623935 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.91%
30 दिन$ -0.0001453701-6.33%
60 दिन$ -0.0001023796-4.46%
90 दिन$ +0.0000465084598623935+2.07%

Idena (IDNA) क्या है

Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Idena (IDNA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Idena प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Idena (IDNA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Idena (IDNA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Idena के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Idena प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

IDNA लोकल करेंसी में

Idena (IDNA) टोकन का अर्थशास्त्र

Idena (IDNA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IDNA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Idena (IDNA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Idena (IDNA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IDNA प्राइस 0.00229319 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IDNA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IDNA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00229319 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Idena का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IDNA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 188.09K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IDNA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IDNA की मार्केट में उपलब्ध राशि 82.01M USD है.
IDNA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IDNA ने 0.314136 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IDNA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IDNA ने 0.00152024 USD की ATL प्राइस देखी.
IDNA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IDNA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या IDNA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IDNA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IDNA का प्राइस का अनुमान देखें.
