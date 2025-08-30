Idavoll DAO मूल्य (IDV)
Idavoll DAO (IDV) रियल-टाइम प्राइस $0.00009686 है. पिछले 24 घंटों में, IDV ने $ 0.0000966 के कम और $ 0.00009835 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IDV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.382351 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00006341 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IDV में -1.44%, 24 घंटों में -1.45%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Idavoll DAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 76.44K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IDV की मार्केट में उपलब्ध राशि 789.04M है, कुल आपूर्ति 2000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 193.75K है.
आज के दिन के दौरान, Idavoll DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Idavoll DAO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000337395 था.
पिछले 60 दिनों में, Idavoll DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000153771 था.
पिछले 90 दिनों में, Idavoll DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00001961207369034487 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.45%
|30 दिन
|$ +0.0000337395
|+34.83%
|60 दिन
|$ -0.0000153771
|-15.87%
|90 दिन
|$ -0.00001961207369034487
|-16.83%
Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network’s individual organization exists as a set of modules that define the organization’s stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll’s unique on-chain solutions.
Idavoll DAO (IDV) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IDV टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
