iCommunity मूल्य (ICOM)
--
--
-11.84%
-11.84%
iCommunity (ICOM) रियल-टाइम प्राइस $0.00617009 है. पिछले 24 घंटों में, ICOM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ICOM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 14.34 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ICOM में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -11.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
iCommunity का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 372.06K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ICOM की मार्केट में उपलब्ध राशि 60.30M है, कुल आपूर्ति 97800000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 603.44K है.
आज के दिन के दौरान, iCommunity का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, iCommunity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004363894 था.
पिछले 60 दिनों में, iCommunity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0028185569 था.
पिछले 90 दिनों में, iCommunity का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005880094990120695 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0004363894
|-7.07%
|60 दिन
|$ -0.0028185569
|-45.68%
|90 दिन
|$ +0.0005880094990120695
|+10.53%
iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem.
iCommunity (ICOM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ICOM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
