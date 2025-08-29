IBTC की अधिक जानकारी

iBTC Network मूल्य (IBTC)

गैर-सूचीबद्ध

1 IBTC से USD लाइव प्राइस:

$108,537
$108,537
-2.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
iBTC Network (IBTC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:45:55 (UTC+8)

iBTC Network (IBTC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 107,789
$ 107,789
24 घंटे में न्यूनतम
$ 112,503
$ 112,503
24 घंटे में उच्चतम

$ 107,789
$ 107,789

$ 112,503
$ 112,503

$ 656,686
$ 656,686

$ 49,611
$ 49,611

+0.06%

-2.99%

-3.75%

-3.75%

iBTC Network (IBTC) रियल-टाइम प्राइस $108,537 है. पिछले 24 घंटों में, IBTC ने $ 107,789 के कम और $ 112,503 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 656,686 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 49,611 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IBTC में +0.06%, 24 घंटों में -2.99%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

iBTC Network (IBTC) मार्केट की जानकारी

$ 3.86M
$ 3.86M

--
--

$ 3.86M
$ 3.86M

35.57
35.57

35.57705217
35.57705217

iBTC Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.86M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.57 है, कुल आपूर्ति 35.57705217 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.86M है.

iBTC Network (IBTC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, iBTC Network का USD में मूल्य बदलाव $ -3,350.8356538172 था.
पिछले 30 दिनों में, iBTC Network का USD में मूल्य बदलाव $ -8,497.4485596000 था.
पिछले 60 दिनों में, iBTC Network का USD में मूल्य बदलाव $ +1,406.1076887000 था.
पिछले 90 दिनों में, iBTC Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -3,350.8356538172-2.99%
30 दिन$ -8,497.4485596000-7.82%
60 दिन$ +1,406.1076887000+1.30%
90 दिन$ 0--

iBTC Network (IBTC) क्या है

iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

iBTC Network (IBTC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

iBTC Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में iBTC Network (IBTC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके iBTC Network (IBTC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? iBTC Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब iBTC Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

IBTC लोकल करेंसी में

iBTC Network (IBTC) टोकन का अर्थशास्त्र

iBTC Network (IBTC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IBTC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: iBTC Network (IBTC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज iBTC Network (IBTC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IBTC प्राइस 108,537 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IBTC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IBTC से USD की मौजूदा प्राइस $ 108,537 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
iBTC Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IBTC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.86M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.57 USD है.
IBTC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IBTC ने 656,686 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IBTC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IBTC ने 49,611 USD की ATL प्राइस देखी.
IBTC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IBTC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या IBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IBTC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:45:55 (UTC+8)

