iBTC Network (IBTC) रियल-टाइम प्राइस $108,537 है. पिछले 24 घंटों में, IBTC ने $ 107,789 के कम और $ 112,503 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 656,686 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 49,611 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IBTC में +0.06%, 24 घंटों में -2.99%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
iBTC Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.86M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.57 है, कुल आपूर्ति 35.57705217 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.86M है.
आज के दिन के दौरान, iBTC Network का USD में मूल्य बदलाव $ -3,350.8356538172 था.
पिछले 30 दिनों में, iBTC Network का USD में मूल्य बदलाव $ -8,497.4485596000 था.
पिछले 60 दिनों में, iBTC Network का USD में मूल्य बदलाव $ +1,406.1076887000 था.
पिछले 90 दिनों में, iBTC Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -3,350.8356538172
|-2.99%
|30 दिन
|$ -8,497.4485596000
|-7.82%
|60 दिन
|$ +1,406.1076887000
|+1.30%
|90 दिन
|$ 0
|--
iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized.
