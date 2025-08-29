USDT की अधिक जानकारी

1 USDT से USD लाइव प्राइस:

$0.997947
$0.997947$0.997947
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
IBC Bridged USDT (USDT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:45:37 (UTC+8)

IBC Bridged USDT (USDT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.989606
$ 0.989606$ 0.989606
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.989606
$ 0.989606$ 0.989606

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

$ 0.844675
$ 0.844675$ 0.844675

-0.24%

+0.03%

-1.38%

-1.38%

IBC Bridged USDT (USDT) रियल-टाइम प्राइस $0.998217 है. पिछले 24 घंटों में, USDT ने $ 0.989606 के कम और $ 1.012 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.088 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.844675 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDT में -0.24%, 24 घंटों में +0.03%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

IBC Bridged USDT (USDT) मार्केट की जानकारी

$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M

--
----

$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M

3.06M
3.06M 3.06M

3,062,885.031647
3,062,885.031647 3,062,885.031647

IBC Bridged USDT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.06M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDT की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.06M है, कुल आपूर्ति 3062885.031647 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.06M है.

IBC Bridged USDT (USDT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, IBC Bridged USDT का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00031173 था.
पिछले 30 दिनों में, IBC Bridged USDT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0016394716 था.
पिछले 60 दिनों में, IBC Bridged USDT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004430087 था.
पिछले 90 दिनों में, IBC Bridged USDT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00031173+0.03%
30 दिन$ -0.0016394716-0.16%
60 दिन$ -0.0004430087-0.04%
90 दिन$ 0--

IBC Bridged USDT (USDT) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

IBC Bridged USDT (USDT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

IBC Bridged USDT प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में IBC Bridged USDT (USDT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके IBC Bridged USDT (USDT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? IBC Bridged USDT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब IBC Bridged USDT प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

USDT लोकल करेंसी में

IBC Bridged USDT (USDT) टोकन का अर्थशास्त्र

IBC Bridged USDT (USDT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USDT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: IBC Bridged USDT (USDT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज IBC Bridged USDT (USDT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USDT प्राइस 0.998217 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USDT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USDT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.998217 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
IBC Bridged USDT का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USDT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.06M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USDT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USDT की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.06M USD है.
USDT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USDT ने 1.088 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USDT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USDT ने 0.844675 USD की ATL प्राइस देखी.
USDT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USDT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या USDT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USDT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USDT का प्राइस का अनुमान देखें.
