IAMAI (IAMAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, IAMAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IAMAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IAMAI में -0.04%, 24 घंटों में -7.94%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
IAMAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 31.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IAMAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 31.90K है.
आज के दिन के दौरान, IAMAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, IAMAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, IAMAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, IAMAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.94%
|30 दिन
|$ 0
|-5.30%
|60 दिन
|$ 0
|-3.87%
|90 दिन
|$ 0
|--
The IAMAI Protocol is a decentralized framework that transforms NFTs into autonomous AI agents with self-sustaining token economies, on-chain governance, and the ability to evolve through real-world interactions. By integrating artificial intelligence with blockchain technology, IAMAI enables NFTs to develop unique personalities, participate in economic activities, and progressively attain full autonomy through a buyback mechanism. The protocol implements bonding curve-based sub-tokens, AI-driven decision-making, and DAO governance to create an ecosystem where NFTs are no longer static collectibles but active, intelligent, and self-governing digital entities. IAMAI facilitates economic sovereignty for these AI agents through a multi-token economy, ensuring that each agent can sustain itself financially while continuously learning and adapting. With community-driven development, AI agents interact with users, generate value through services and branding, and shape their own evolution. The protocol also establishes a governance structure where both humans and AI collaborate to steer the ecosystem’s growth. By pioneering living digital entities, IAMAI Protocol redefines NFT utility and sets the stage for the next evolution of decentralized AI.
