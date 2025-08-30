$AGNT की अधिक जानकारी

iAgent Protocol लोगो

iAgent Protocol मूल्य ($AGNT)

गैर-सूचीबद्ध

1 $AGNT से USD लाइव प्राइस:

$0.0012889
$0.0012889$0.0012889
-0.40%1D
mexc
USD
iAgent Protocol ($AGNT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:04:54 (UTC+8)

iAgent Protocol ($AGNT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

--

-0.48%

-6.05%

-6.05%

iAgent Protocol ($AGNT) रियल-टाइम प्राइस $0.0012889 है. पिछले 24 घंटों में, $AGNT ने $ 0.00128693 के कम और $ 0.00129584 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $AGNT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02863566 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $AGNT में --, 24 घंटों में -0.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

iAgent Protocol ($AGNT) मार्केट की जानकारी

iAgent Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 234.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $AGNT की मार्केट में उपलब्ध राशि 181.84M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.29M है.

iAgent Protocol ($AGNT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, iAgent Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, iAgent Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002006810 था.
पिछले 60 दिनों में, iAgent Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009124866 था.
पिछले 90 दिनों में, iAgent Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.003124864827869008 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.48%
30 दिन$ -0.0002006810-15.56%
60 दिन$ -0.0009124866-70.79%
90 दिन$ -0.003124864827869008-70.79%

iAgent Protocol ($AGNT) क्या है

We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers.

iAgent Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में iAgent Protocol ($AGNT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके iAgent Protocol ($AGNT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? iAgent Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब iAgent Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$AGNT लोकल करेंसी में

iAgent Protocol ($AGNT) टोकन का अर्थशास्त्र

iAgent Protocol ($AGNT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $AGNT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: iAgent Protocol ($AGNT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज iAgent Protocol ($AGNT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $AGNT प्राइस 0.0012889 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$AGNT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$AGNT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0012889 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
iAgent Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$AGNT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 234.38K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$AGNT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$AGNT की मार्केट में उपलब्ध राशि 181.84M USD है.
$AGNT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$AGNT ने 0.02863566 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$AGNT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$AGNT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
$AGNT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$AGNT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $AGNT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $AGNT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $AGNT का प्राइस का अनुमान देखें.
