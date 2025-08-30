I wish I held मूल्य (REGRET)
I wish I held (REGRET) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, REGRET ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REGRET की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REGRET में -0.08%, 24 घंटों में +0.06%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
I wish I held का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REGRET की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.45M है, कुल आपूर्ति 998445582.432319 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.02K है.
आज के दिन के दौरान, I wish I held का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, I wish I held का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, I wish I held का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, I wish I held का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
I Wish I Held ($REGRET) $REGRET is the ultimate token of reflection and resilience, born from the lessons of missed opportunities and fleeting moments in crypto. It serves as a reminder that persistence, patience, and belief in the journey are the keys to avoiding the pangs of regret. The Vision $REGRET isn’t just a token; it’s a movement. It embodies the powerful realization that true success comes not from chasing every trend but from committing to a strategy and holding firm when doubt clouds judgment. It speaks to every trader, investor, and dreamer who has ever whispered, "I wish I held." The Mission The $REGRET token aims to inspire the crypto community to embrace discipline, endure market turbulence, and trust in the long-term potential of their investments. By holding $REGRET, you're holding more than a token; you're holding a commitment to growth, learning, and seizing future opportunities. Key Principles: Persistence Pays: Highlighting the importance of consistency and a long-term mindset. No More "What Ifs": Empowering the community to act with conviction and avoid the pain of looking back with regret. Learning Through Reflection: Turning past mistakes into fuel for a more confident and determined future. The $REGRET Narrative Crypto is full of "what ifs." $REGRET flips the script, offering a token that isn’t about missed chances but about owning your choices and making them count. Whether you’re here to HODL, learn, or inspire, $REGRET reminds us that the biggest regret isn’t what you did—it’s what you didn’t do. Join the $REGRET movement and ensure your future self thanks you for the choices you make today. Persistence is key. Don’t just wish you held. Hold.
