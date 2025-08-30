I MADE IT UP मूल्य (SOURCE)
+0.03%
-3.20%
+2.87%
+2.87%
I MADE IT UP (SOURCE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SOURCE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOURCE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00343624 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOURCE में +0.03%, 24 घंटों में -3.20%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
I MADE IT UP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 248.48K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SOURCE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.36M है, कुल आपूर्ति 999361314.279399 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 248.48K है.
आज के दिन के दौरान, I MADE IT UP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, I MADE IT UP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, I MADE IT UP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, I MADE IT UP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.20%
|30 दिन
|$ 0
|+1.60%
|60 दिन
|$ 0
|-64.13%
|90 दिन
|$ 0
|--
$SOURCE (Official token of spreading misinformation) "Source I Made It Up" is a memecoin that taps into the humor of internet culture, capturing the essence of playful misinformation with the iconic "Source? I Made It Up" meme. This project brings together the community's love for memes, creativity, and the shared joke of making things up as they go along. $SOURCE coin CTO on Solana A coin run by ethereal beings on the solana blockchain source: i made it up
