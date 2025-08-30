I Like It Stable DAO (ILIS) क्या है

The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)

लोग यह भी पूछते हैं: I Like It Stable DAO (ILIS) के बारे में अन्य प्रश्न आज I Like It Stable DAO (ILIS) का मूल्य कितना है? USD में लाइव ILIS प्राइस 0.00429778 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. ILIS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.00429778 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए ILIS से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. I Like It Stable DAO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? ILIS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 81.45K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. ILIS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? ILIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.95M USD है. ILIS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? ILIS ने 0.02272961 USD की ATH प्राइस हासिल की. ILIS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? ILIS ने 0.00218334 USD की ATL प्राइस देखी. ILIS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? ILIS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या ILIS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ILIS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ILIS का प्राइस का अनुमान देखें.

