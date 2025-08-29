STAVAX की अधिक जानकारी

Hypha Staked AVAX लोगो

Hypha Staked AVAX मूल्य (STAVAX)

गैर-सूचीबद्ध

1 STAVAX से USD लाइव प्राइस:

$26.81
$26.81$26.81
-4.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Hypha Staked AVAX (STAVAX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:32:01 (UTC+8)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 26.71
$ 26.71$ 26.71
24 घंटे में न्यूनतम
$ 28.55
$ 28.55$ 28.55
24 घंटे में उच्चतम

$ 26.71
$ 26.71$ 26.71

$ 28.55
$ 28.55$ 28.55

$ 67.01
$ 67.01$ 67.01

$ 16.44
$ 16.44$ 16.44

-1.55%

-4.48%

+4.49%

+4.49%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) रियल-टाइम प्राइस $26.81 है. पिछले 24 घंटों में, STAVAX ने $ 26.71 के कम और $ 28.55 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STAVAX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 67.01 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 16.44 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STAVAX में -1.55%, 24 घंटों में -4.48%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) मार्केट की जानकारी

$ 26.33M
$ 26.33M$ 26.33M

--
----

$ 26.33M
$ 26.33M$ 26.33M

981.58K
981.58K 981.58K

981,588.9274617794
981,588.9274617794 981,588.9274617794

Hypha Staked AVAX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.33M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STAVAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 981.58K है, कुल आपूर्ति 981588.9274617794 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.33M है.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hypha Staked AVAX का USD में मूल्य बदलाव $ -1.25857993564046 था.
पिछले 30 दिनों में, Hypha Staked AVAX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.4686146710 था.
पिछले 60 दिनों में, Hypha Staked AVAX का USD में मूल्य बदलाव $ +8.7666394340 था.
पिछले 90 दिनों में, Hypha Staked AVAX का USD में मूल्य बदलाव $ +3.607957907285713 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -1.25857993564046-4.48%
30 दिन$ +0.4686146710+1.75%
60 दिन$ +8.7666394340+32.70%
90 दिन$ +3.607957907285713+15.55%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) क्या है

Hypha Staked AVAX (STAVAX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Hypha Staked AVAX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Hypha Staked AVAX (STAVAX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Hypha Staked AVAX (STAVAX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Hypha Staked AVAX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Hypha Staked AVAX प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

STAVAX लोकल करेंसी में

Hypha Staked AVAX (STAVAX) टोकन का अर्थशास्त्र

Hypha Staked AVAX (STAVAX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STAVAX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Hypha Staked AVAX (STAVAX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Hypha Staked AVAX (STAVAX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव STAVAX प्राइस 26.81 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
STAVAX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
STAVAX से USD की मौजूदा प्राइस $ 26.81 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Hypha Staked AVAX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
STAVAX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.33M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
STAVAX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
STAVAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 981.58K USD है.
STAVAX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
STAVAX ने 67.01 USD की ATH प्राइस हासिल की.
STAVAX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
STAVAX ने 16.44 USD की ATL प्राइस देखी.
STAVAX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
STAVAX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या STAVAX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STAVAX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STAVAX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:32:01 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.