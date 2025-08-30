HyperX मूल्य (HYP)
HyperX (HYP) रियल-टाइम प्राइस $5.39 है. पिछले 24 घंटों में, HYP ने $ 5.3 के कम और $ 6.84 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HYP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 30.98 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 5.3 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HYP में +0.66%, 24 घंटों में -19.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -60.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
HyperX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 68.73K है. HYP की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 539.19M है.
आज के दिन के दौरान, HyperX का USD में मूल्य बदलाव $ -1.278057322554778 था.
पिछले 30 दिनों में, HyperX का USD में मूल्य बदलाव $ -4.2035591290 था.
पिछले 60 दिनों में, HyperX का USD में मूल्य बदलाव $ -4.3444521120 था.
पिछले 90 दिनों में, HyperX का USD में मूल्य बदलाव $ -23.92843766783525 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -1.278057322554778
|-19.16%
|30 दिन
|$ -4.2035591290
|-77.98%
|60 दिन
|$ -4.3444521120
|-80.60%
|90 दिन
|$ -23.92843766783525
|-81.61%
HyperX is a next-generation decentralized derivatives trading platform, purpose-built for high-speed, low-latency on-chain execution. Deployed initially on Binance Smart Chain (BSC) and expanding to Solana and TON, HyperX delivers a seamless trading experience across crypto and traditional asset classes. Our core mission is to unlock global liquidity and accessibility through an optimized Layer 1-compatible architecture and a fully decentralized on-chain order book. With an initial focus on perpetual futures for digital assets, HyperX is engineered for professional traders and liquidity providers seeking real-time performance, transparent settlement, and self-custody security. The platform’s hybrid design ensures centralized exchange speed while maintaining Web3 principles of transparency and permissionless access. HyperX introduces a unified trading layer for global markets—featuring tokenized exposure to forex, equities, commodities, and indices—bridging TradFi with DeFi in a scalable, secure, and regulation-ready environment. Leveraging cross-chain integration, HyperX aims to become the liquidity backbone of multi-chain derivatives. Built with a community-first ethos, HyperX will progressively decentralize governance through its native utility token, incentivizing participation and aligning stakeholders. We’re not just building a derivatives DEX—we’re designing the future of global, on-chain financial infrastructure.
