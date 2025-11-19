एक्सचेंजDEX+
Hyperwave HYPE का आज का लाइव मूल्य 39.45 USD है.HWHYPE का मार्केट कैप 7,298,984 USD है. भारत में HWHYPE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

HWHYPE की अधिक जानकारी

HWHYPE प्राइस की जानकारी

HWHYPE क्या है

HWHYPE टोकन का अर्थशास्त्र

HWHYPE प्राइस का पूर्वानुमान

$39.46
Hyperwave HYPE (HWHYPE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:58:20 (UTC+8)

Hyperwave HYPE का आज का मूल्य

आज Hyperwave HYPE (HWHYPE) का लाइव मूल्य $ 39.45 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 4.15% का बदलाव आया है. मौजूदा HWHYPE से USD कन्वर्ज़न दर $ 39.45 प्रति HWHYPE है.

$ 7,298,984 के मार्केट कैप के अनुसार Hyperwave HYPE करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 185.26K HWHYPE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, HWHYPE की ट्रेडिंग $ 38.43 (निम्न) और $ 42.3 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 59.58 और सबसे निम्न स्तर $ 29.97 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में HWHYPE में पिछले एक घंटे में +1.38% और पिछले 7 दिनों में -0.14% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) मार्केट की जानकारी

$ 7.30M
$ 7.30M

--
--

$ 7.30M
$ 7.30M

185.26K
185.26K

185,264.0040788423
185,264.0040788423

Hyperwave HYPE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.30M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HWHYPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 185.26K है, कुल आपूर्ति 185264.0040788423 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.30M है.

Hyperwave HYPE की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 38.43
$ 38.43
24 घंटे में न्यूनतम
$ 42.3
$ 42.3
24 घंटे में उच्चतम

$ 38.43
$ 38.43

$ 42.3
$ 42.3

$ 59.58
$ 59.58

$ 29.97
$ 29.97

+1.38%

-4.15%

-0.14%

-0.14%

Hyperwave HYPE (HWHYPE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hyperwave HYPE का USD में मूल्य बदलाव $ -1.70861417949859 था.
पिछले 30 दिनों में, Hyperwave HYPE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3167046000 था.
पिछले 60 दिनों में, Hyperwave HYPE का USD में मूल्य बदलाव $ -11.8428781650 था.
पिछले 90 दिनों में, Hyperwave HYPE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -1.70861417949859-4.15%
30 दिन$ +0.3167046000+0.80%
60 दिन$ -11.8428781650-30.01%
90 दिन$ 0--

Hyperwave HYPE के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Hyperwave HYPE (HWHYPE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में HWHYPE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Hyperwave HYPE (HWHYPE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Hyperwave HYPE के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Hyperwave HYPE की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए HWHYPE के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Hyperwave HYPEप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Hyperwave HYPE

2030 में 1 Hyperwave HYPE का मूल्य कितना होगा?
अगर Hyperwave HYPE 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Hyperwave HYPE के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:58:20 (UTC+8)

Hyperwave HYPE (HWHYPE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Hyperwave HYPE के बारे में और जानें

