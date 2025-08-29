Hyperstable USD मूल्य (USH)
Hyperstable USD (USH) रियल-टाइम प्राइस $1.002 है. पिछले 24 घंटों में, USH ने $ 0.980314 के कम और $ 1.011 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.053 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.97455 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USH में +0.04%, 24 घंटों में +0.51%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hyperstable USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.26M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USH की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.26M है, कुल आपूर्ति 1258740.785864256 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.26M है.
आज के दिन के दौरान, Hyperstable USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00508852 था.
पिछले 30 दिनों में, Hyperstable USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0018180288 था.
पिछले 60 दिनों में, Hyperstable USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0046393602 था.
पिछले 90 दिनों में, Hyperstable USD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00508852
|+0.51%
|30 दिन
|$ +0.0018180288
|+0.18%
|60 दिन
|$ +0.0046393602
|+0.46%
|90 दिन
|$ 0
|--
Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
