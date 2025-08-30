PEG की अधिक जानकारी

Hyperstable लोगो

Hyperstable मूल्य (PEG)

गैर-सूचीबद्ध

1 PEG से USD लाइव प्राइस:

$0.00982283
$0.00982283$0.00982283
-6.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Hyperstable (PEG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:04:31 (UTC+8)

Hyperstable (PEG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00970648
$ 0.00970648$ 0.00970648
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01053923
$ 0.01053923$ 0.01053923
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00970648
$ 0.00970648$ 0.00970648

$ 0.01053923
$ 0.01053923$ 0.01053923

$ 0.04183107
$ 0.04183107$ 0.04183107

$ 0.00968648
$ 0.00968648$ 0.00968648

-0.35%

-6.79%

-7.14%

-7.14%

Hyperstable (PEG) रियल-टाइम प्राइस $0.00982283 है. पिछले 24 घंटों में, PEG ने $ 0.00970648 के कम और $ 0.01053923 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PEG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04183107 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00968648 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PEG में -0.35%, 24 घंटों में -6.79%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Hyperstable (PEG) मार्केट की जानकारी

$ 279.38K
$ 279.38K$ 279.38K

--
----

$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M

28.44M
28.44M 28.44M

500,510,972.0
500,510,972.0 500,510,972.0

Hyperstable का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 279.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PEG की मार्केट में उपलब्ध राशि 28.44M है, कुल आपूर्ति 500510972.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.92M है.

Hyperstable (PEG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hyperstable का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00071640592437332 था.
पिछले 30 दिनों में, Hyperstable का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0021692855 था.
पिछले 60 दिनों में, Hyperstable का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0047604715 था.
पिछले 90 दिनों में, Hyperstable का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01973360751839003 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00071640592437332-6.79%
30 दिन$ -0.0021692855-22.08%
60 दिन$ -0.0047604715-48.46%
90 दिन$ -0.01973360751839003-66.76%

Hyperstable (PEG) क्या है

Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases.

PEG लोकल करेंसी में

Hyperstable (PEG) टोकन का अर्थशास्त्र

Hyperstable (PEG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PEG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Hyperstable (PEG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Hyperstable (PEG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PEG प्राइस 0.00982283 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PEG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PEG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00982283 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Hyperstable का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PEG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 279.38K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PEG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PEG की मार्केट में उपलब्ध राशि 28.44M USD है.
PEG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PEG ने 0.04183107 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PEG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PEG ने 0.00968648 USD की ATL प्राइस देखी.
PEG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PEG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PEG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PEG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PEG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:04:31 (UTC+8)

