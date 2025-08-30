Hypersign Identity मूल्य (HID)
Hypersign Identity (HID) रियल-टाइम प्राइस $0.00777148 है. पिछले 24 घंटों में, HID ने $ 0.00769546 के कम और $ 0.00805001 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HID की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.764958 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HID में --, 24 घंटों में -2.79%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hypersign Identity का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 264.23K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HID की मार्केट में उपलब्ध राशि 34.00M है, कुल आपूर्ति 50000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 388.57K है.
आज के दिन के दौरान, Hypersign Identity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000223175582463975 था.
पिछले 30 दिनों में, Hypersign Identity का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0010400657 था.
पिछले 60 दिनों में, Hypersign Identity का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0024908238 था.
पिछले 90 दिनों में, Hypersign Identity का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000804641155701436 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000223175582463975
|-2.79%
|30 दिन
|$ +0.0010400657
|+13.38%
|60 दिन
|$ +0.0024908238
|+32.05%
|90 दिन
|$ +0.000804641155701436
|+11.55%
Hypersign is a decentralised Identity & Access Management Security solution that is simple to use and stores user data in a manner that is ONLY accessible by the owner and it's intended recipients.
Hypersign Identity (HID) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HID टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
