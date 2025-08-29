Hyperpigmentation मूल्य ($HYPER)
-3.63%
-14.50%
+10.82%
+10.82%
Hyperpigmentation ($HYPER) रियल-टाइम प्राइस $0.01681703 है. पिछले 24 घंटों में, $HYPER ने $ 0.01679805 के कम और $ 0.02115386 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $HYPER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02977547 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00199354 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $HYPER में -3.63%, 24 घंटों में -14.50%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hyperpigmentation का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.82M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $HYPER की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.82M है.
आज के दिन के दौरान, Hyperpigmentation का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00285278201100828 था.
पिछले 30 दिनों में, Hyperpigmentation का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0019036171 था.
पिछले 60 दिनों में, Hyperpigmentation का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0052090195 था.
पिछले 90 दिनों में, Hyperpigmentation का USD में मूल्य बदलाव $ +0.001646429431579301 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00285278201100828
|-14.50%
|30 दिन
|$ -0.0019036171
|-11.31%
|60 दिन
|$ +0.0052090195
|+30.97%
|90 दिन
|$ +0.001646429431579301
|+10.85%
$HYPER is the revenue-first utility layer built on Solana, born from the “dot on the cheek” that marked the viral hyperpigmentation meme. We’ve taken that spark of meme culture and built real infrastructure behind it: HyperTek is our plug-and-play toolkit for on-chain communities to launch viral content, run on-chain games, manage liquidity, and reward activity. Everything is fully on-chain, transparent, and community-owned, ensuring we create lasting impact.
