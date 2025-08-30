MHYPE की अधिक जानकारी

Hyperpie Staked mHYPE मूल्य (MHYPE)

1 MHYPE से USD लाइव प्राइस:

-3.10%1D
Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:43:48 (UTC+8)

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.00%

-3.16%

+0.32%

+0.32%

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) रियल-टाइम प्राइस $44.63 है. पिछले 24 घंटों में, MHYPE ने $ 43.51 के कम और $ 46.18 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MHYPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 51.23 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 31.31 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MHYPE में -0.00%, 24 घंटों में -3.16%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) मार्केट की जानकारी

Hyperpie Staked mHYPE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 33.84K है. MHYPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 44.67B है.

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hyperpie Staked mHYPE का USD में मूल्य बदलाव $ -1.45798564356354 था.
पिछले 30 दिनों में, Hyperpie Staked mHYPE का USD में मूल्य बदलाव $ +2.7977341990 था.
पिछले 60 दिनों में, Hyperpie Staked mHYPE का USD में मूल्य बदलाव $ +5.8508010910 था.
पिछले 90 दिनों में, Hyperpie Staked mHYPE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -1.45798564356354-3.16%
30 दिन$ +2.7977341990+6.27%
60 दिन$ +5.8508010910+13.11%
90 दिन$ 0--

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) क्या है

Hyperpie is an integrated DeFi ecosystem built by Magpie, designed to provide HYPE liquid staking, a MEME Launchpad, and a MEME DEX for onchain trading within the Hyperliquid network. As a multi-functional platform, Hyperpie enables users to stake HYPE tokens and receive mHYPE, a liquid staked asset that accrues value over time. Additionally, Hyperpie provides a permissionless MEME launchpad for fair token distributions and a dedicated MEME DEX, creating a seamless and efficient trading environment. Through its innovative approach, Hyperpie enhances user participation, liquidity, and governance, driving sustainable growth in the Hyperliquid ecosystem.

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) संसाधन

Hyperpie Staked mHYPE प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Hyperpie Staked mHYPE के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Hyperpie Staked mHYPE प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MHYPE लोकल करेंसी में

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) टोकन का अर्थशास्त्र

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MHYPE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MHYPE प्राइस 44.63 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MHYPE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MHYPE से USD की मौजूदा प्राइस $ 44.63 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Hyperpie Staked mHYPE का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MHYPE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MHYPE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MHYPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
MHYPE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MHYPE ने 51.23 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MHYPE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MHYPE ने 31.31 USD की ATL प्राइस देखी.
MHYPE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MHYPE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 33.84K USD है.
क्या MHYPE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MHYPE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MHYPE का प्राइस का अनुमान देखें.
Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

