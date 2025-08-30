Hyperpie Staked mHYPE मूल्य (MHYPE)
-0.00%
-3.16%
+0.32%
+0.32%
Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) रियल-टाइम प्राइस $44.63 है. पिछले 24 घंटों में, MHYPE ने $ 43.51 के कम और $ 46.18 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MHYPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 51.23 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 31.31 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MHYPE में -0.00%, 24 घंटों में -3.16%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hyperpie Staked mHYPE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 33.84K है. MHYPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 44.67B है.
आज के दिन के दौरान, Hyperpie Staked mHYPE का USD में मूल्य बदलाव $ -1.45798564356354 था.
पिछले 30 दिनों में, Hyperpie Staked mHYPE का USD में मूल्य बदलाव $ +2.7977341990 था.
पिछले 60 दिनों में, Hyperpie Staked mHYPE का USD में मूल्य बदलाव $ +5.8508010910 था.
पिछले 90 दिनों में, Hyperpie Staked mHYPE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -1.45798564356354
|-3.16%
|30 दिन
|$ +2.7977341990
|+6.27%
|60 दिन
|$ +5.8508010910
|+13.11%
|90 दिन
|$ 0
|--
Hyperpie is an integrated DeFi ecosystem built by Magpie, designed to provide HYPE liquid staking, a MEME Launchpad, and a MEME DEX for onchain trading within the Hyperliquid network. As a multi-functional platform, Hyperpie enables users to stake HYPE tokens and receive mHYPE, a liquid staked asset that accrues value over time. Additionally, Hyperpie provides a permissionless MEME launchpad for fair token distributions and a dedicated MEME DEX, creating a seamless and efficient trading environment. Through its innovative approach, Hyperpie enhances user participation, liquidity, and governance, driving sustainable growth in the Hyperliquid ecosystem.
Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MHYPE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
