Hyper Utility मूल्य (HYPU)
+0.15%
-6.23%
-47.76%
-47.76%
Hyper Utility (HYPU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HYPU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HYPU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00668311 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HYPU में +0.15%, 24 घंटों में -6.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -47.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hyper Utility का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.48K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HYPU की मार्केट में उपलब्ध राशि 832.21M है, कुल आपूर्ति 929112002.777029 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.40K है.
आज के दिन के दौरान, Hyper Utility का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hyper Utility का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Hyper Utility का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Hyper Utility का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.23%
|30 दिन
|$ 0
|-46.19%
|60 दिन
|$ 0
|-54.09%
|90 दिन
|$ 0
|--
The project is focused on providing advanced solutions for traders within the blockchain ecosystem. The upcoming full beta release is scheduled for the second week of January, with plans to integrate Monad as soon as it becomes available. Efforts are underway to expand bridging capabilities, allowing for connections with additional blockchains and assets within the Hyperliquid platform. Additionally, a streamlined exit process from Hyperliquid to Solana is being implemented, alongside the introduction of advanced analytics tools, including top 10 holder analysis and detailed statistical insights. The development team actively incorporates community feedback to guide the continuous enhancement of the platform's features, ensuring it meets the needs of its users.
