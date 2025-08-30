HYPU की अधिक जानकारी

Hyper Utility लोगो

Hyper Utility मूल्य (HYPU)

गैर-सूचीबद्ध

1 HYPU से USD लाइव प्राइस:

--
----
-6.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Hyper Utility (HYPU) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:42:09 (UTC+8)

Hyper Utility (HYPU) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00668311
$ 0.00668311$ 0.00668311

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-6.23%

-47.76%

-47.76%

Hyper Utility (HYPU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HYPU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HYPU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00668311 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HYPU में +0.15%, 24 घंटों में -6.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -47.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Hyper Utility (HYPU) मार्केट की जानकारी

$ 16.48K
$ 16.48K$ 16.48K

--
----

$ 18.40K
$ 18.40K$ 18.40K

832.21M
832.21M 832.21M

929,112,002.777029
929,112,002.777029 929,112,002.777029

Hyper Utility का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.48K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HYPU की मार्केट में उपलब्ध राशि 832.21M है, कुल आपूर्ति 929112002.777029 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.40K है.

Hyper Utility (HYPU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hyper Utility का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hyper Utility का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Hyper Utility का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Hyper Utility का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.23%
30 दिन$ 0-46.19%
60 दिन$ 0-54.09%
90 दिन$ 0--

Hyper Utility (HYPU) क्या है

The project is focused on providing advanced solutions for traders within the blockchain ecosystem. The upcoming full beta release is scheduled for the second week of January, with plans to integrate Monad as soon as it becomes available. Efforts are underway to expand bridging capabilities, allowing for connections with additional blockchains and assets within the Hyperliquid platform. Additionally, a streamlined exit process from Hyperliquid to Solana is being implemented, alongside the introduction of advanced analytics tools, including top 10 holder analysis and detailed statistical insights. The development team actively incorporates community feedback to guide the continuous enhancement of the platform's features, ensuring it meets the needs of its users.

Hyper Utility (HYPU) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Hyper Utility प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Hyper Utility (HYPU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Hyper Utility (HYPU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Hyper Utility के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Hyper Utility प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HYPU लोकल करेंसी में

Hyper Utility (HYPU) टोकन का अर्थशास्त्र

Hyper Utility (HYPU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HYPU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Hyper Utility (HYPU) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Hyper Utility (HYPU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HYPU प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HYPU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HYPU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Hyper Utility का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HYPU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.48K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HYPU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HYPU की मार्केट में उपलब्ध राशि 832.21M USD है.
HYPU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HYPU ने 0.00668311 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HYPU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HYPU ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
HYPU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HYPU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HYPU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HYPU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HYPU का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:42:09 (UTC+8)

