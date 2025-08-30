Hyper Pay मूल्य (HPY)
Hyper Pay (HPY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HPY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HPY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04023979 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HPY में +1.06%, 24 घंटों में -0.52%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hyper Pay का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 142.11K है. HPY की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 2650000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 838.46K है.
आज के दिन के दौरान, Hyper Pay का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hyper Pay का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Hyper Pay का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Hyper Pay का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.52%
|30 दिन
|$ 0
|-1.56%
|60 दिन
|$ 0
|+0.23%
|90 दिन
|$ 0
|--
HyperPay is a revolution for the system of accessing, exchanging and transacting funds for both users and service providers. The separation of digital currency wallets and third-party payment platforms is an inconvenience that more people are experiencing by the day. HyperPay will enable users to better organise their financial lives and gain greater control of their payment options by combining transaction methods into a single gateway with agility and security unlike any other wallet.
Hyper Pay (HPY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HPY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों.