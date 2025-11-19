एक्सचेंजDEX+
Hylo USD का आज का लाइव मूल्य 0.99775 USD है.HYUSD का मार्केट कैप 34,850,336 USD है. भारत में HYUSD से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

HYUSD की अधिक जानकारी

HYUSD प्राइस की जानकारी

HYUSD क्या है

HYUSD टोकन का अर्थशास्त्र

HYUSD प्राइस का पूर्वानुमान

Hylo USD लोगो

Hylo USD मूल्य (HYUSD)

गैर-सूचीबद्ध

1 HYUSD से USD लाइव प्राइस:

$0.997778
$0.997778$0.997778
-0.20%1D
mexc
USD
Hylo USD (HYUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:57:49 (UTC+8)

Hylo USD का आज का मूल्य

आज Hylo USD (HYUSD) का लाइव मूल्य $ 0.99775 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.21% का बदलाव आया है. मौजूदा HYUSD से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.99775 प्रति HYUSD है.

$ 34,850,336 के मार्केट कैप के अनुसार Hylo USD करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 34.93M HYUSD है. पिछले 24 घंटों के दौरान, HYUSD की ट्रेडिंग $ 0.996383 (निम्न) और $ 1.001 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.005 और सबसे निम्न स्तर $ 0.986187 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में HYUSD में पिछले एक घंटे में -0.01% और पिछले 7 दिनों में -0.25% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Hylo USD (HYUSD) मार्केट की जानकारी

$ 34.85M
$ 34.85M$ 34.85M

--
----

$ 34.85M
$ 34.85M$ 34.85M

34.93M
34.93M 34.93M

34,927,954.895703
34,927,954.895703 34,927,954.895703

Hylo USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 34.85M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HYUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 34.93M है, कुल आपूर्ति 34927954.895703 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 34.85M है.

Hylo USD की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.996383
$ 0.996383$ 0.996383
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.996383
$ 0.996383$ 0.996383

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.986187
$ 0.986187$ 0.986187

-0.01%

-0.20%

-0.25%

-0.25%

Hylo USD (HYUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hylo USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0020635372447105 था.
पिछले 30 दिनों में, Hylo USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0018629988 था.
पिछले 60 दिनों में, Hylo USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0029858666 था.
पिछले 90 दिनों में, Hylo USD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0020635372447105-0.20%
30 दिन$ -0.0018629988-0.18%
60 दिन$ -0.0029858666-0.29%
90 दिन$ 0--

Hylo USD के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Hylo USD (HYUSD) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में HYUSD का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Hylo USD (HYUSD) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Hylo USD के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Hylo USD

2030 में 1 Hylo USD का मूल्य कितना होगा?
अगर Hylo USD 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Hylo USD के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:57:49 (UTC+8)

अस्वीकरण

