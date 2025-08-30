Husky Avax मूल्य (HUSKY)
-0.09%
+3.46%
-39.09%
-39.09%
Husky Avax (HUSKY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HUSKY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HUSKY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HUSKY में -0.09%, 24 घंटों में +3.46%, तथा पिछले 7 दिनों में -39.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Husky Avax का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 381.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HUSKY की मार्केट में उपलब्ध राशि 88.39T है, कुल आपूर्ति 88389478000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 381.78K है.
आज के दिन के दौरान, Husky Avax का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Husky Avax का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Husky Avax का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Husky Avax का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+3.46%
|30 दिन
|$ 0
|-54.42%
|60 दिन
|$ 0
|-46.69%
|90 दिन
|$ 0
|--
The First and Original dog on Avalanche. First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly.
Husky Avax (HUSKY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HUSKY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
