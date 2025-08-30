HUSKY की अधिक जानकारी

Husky Avax लोगो

Husky Avax मूल्य (HUSKY)

गैर-सूचीबद्ध

1 HUSKY से USD लाइव प्राइस:

--
----
+3.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Husky Avax (HUSKY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:04:24 (UTC+8)

Husky Avax (HUSKY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

+3.46%

-39.09%

-39.09%

Husky Avax (HUSKY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HUSKY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HUSKY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HUSKY में -0.09%, 24 घंटों में +3.46%, तथा पिछले 7 दिनों में -39.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Husky Avax (HUSKY) मार्केट की जानकारी

$ 381.78K
$ 381.78K$ 381.78K

--
----

$ 381.78K
$ 381.78K$ 381.78K

88.39T
88.39T 88.39T

88,389,478,000,000.0
88,389,478,000,000.0 88,389,478,000,000.0

Husky Avax का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 381.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HUSKY की मार्केट में उपलब्ध राशि 88.39T है, कुल आपूर्ति 88389478000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 381.78K है.

Husky Avax (HUSKY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Husky Avax का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Husky Avax का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Husky Avax का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Husky Avax का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+3.46%
30 दिन$ 0-54.42%
60 दिन$ 0-46.69%
90 दिन$ 0--

Husky Avax (HUSKY) क्या है

The First and Original dog on Avalanche. First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Husky Avax प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Husky Avax (HUSKY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Husky Avax (HUSKY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Husky Avax के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Husky Avax प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Husky Avax (HUSKY) टोकन का अर्थशास्त्र

Husky Avax (HUSKY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HUSKY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Husky Avax (HUSKY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Husky Avax (HUSKY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HUSKY प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HUSKY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HUSKY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Husky Avax का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HUSKY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 381.78K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HUSKY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HUSKY की मार्केट में उपलब्ध राशि 88.39T USD है.
HUSKY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HUSKY ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HUSKY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HUSKY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
HUSKY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HUSKY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HUSKY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HUSKY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HUSKY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:04:24 (UTC+8)

