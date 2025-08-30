$HUSKY की अधिक जानकारी

Husky लोगो

Husky मूल्य ($HUSKY)

गैर-सूचीबद्ध

1 $HUSKY से USD लाइव प्राइस:

--
----
-2.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Husky ($HUSKY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:41:53 (UTC+8)

Husky ($HUSKY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0000492
$ 0.0000492$ 0.0000492
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00005129
$ 0.00005129$ 0.00005129
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0000492
$ 0.0000492$ 0.0000492

$ 0.00005129
$ 0.00005129$ 0.00005129

$ 0.00014588
$ 0.00014588$ 0.00014588

$ 0.00001982
$ 0.00001982$ 0.00001982

+0.66%

-2.78%

+10.40%

+10.40%

Husky ($HUSKY) रियल-टाइम प्राइस $0.00004986 है. पिछले 24 घंटों में, $HUSKY ने $ 0.0000492 के कम और $ 0.00005129 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $HUSKY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00014588 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001982 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $HUSKY में +0.66%, 24 घंटों में -2.78%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Husky ($HUSKY) मार्केट की जानकारी

$ 49.81K
$ 49.81K$ 49.81K

--
----

$ 49.81K
$ 49.81K$ 49.81K

998.93M
998.93M 998.93M

998,934,334.803404
998,934,334.803404 998,934,334.803404

Husky का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $HUSKY की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.93M है, कुल आपूर्ति 998934334.803404 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 49.81K है.

Husky ($HUSKY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Husky का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Husky का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000145056 था.
पिछले 60 दिनों में, Husky का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000306535 था.
पिछले 90 दिनों में, Husky का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00002103932354025728 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.78%
30 दिन$ +0.0000145056+29.09%
60 दिन$ +0.0000306535+61.48%
90 दिन$ +0.00002103932354025728+73.00%

Husky ($HUSKY) क्या है

$HUSKY was chosen by Jupiter and brought to life by Moonshot. Thanks to the new algorithm with Meteora, we have a bright future ahead of us. $HUSKY is the coldest dog on Solana, within a few hours he has already made himself known and is now ready to fulfill his destiny. His mission is to explore the vast unknown, leading the charge with innovation and determination. As the Solana ecosystem grows, $HUSKY will continue to stand tall, ensuring that everyone knows about the power and resilience of the coldest dog in the blockchain space. Stay tuned for more adventures!

Husky ($HUSKY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Husky प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Husky ($HUSKY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Husky ($HUSKY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Husky के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Husky प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$HUSKY लोकल करेंसी में

Husky ($HUSKY) टोकन का अर्थशास्त्र

Husky ($HUSKY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $HUSKY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Husky ($HUSKY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Husky ($HUSKY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $HUSKY प्राइस 0.00004986 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$HUSKY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$HUSKY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00004986 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Husky का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$HUSKY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.81K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$HUSKY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$HUSKY की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.93M USD है.
$HUSKY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$HUSKY ने 0.00014588 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$HUSKY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$HUSKY ने 0.00001982 USD की ATL प्राइस देखी.
$HUSKY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$HUSKY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $HUSKY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $HUSKY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $HUSKY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:41:53 (UTC+8)

अस्वीकरण

