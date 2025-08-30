Hush मूल्य (HUSH)
Hush (HUSH) रियल-टाइम प्राइस $0.03612551 है. पिछले 24 घंटों में, HUSH ने $ 0.03612356 के कम और $ 0.03712704 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HUSH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 17.89 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HUSH में -0.00%, 24 घंटों में -2.69%, तथा पिछले 7 दिनों में +36.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hush का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 582.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HUSH की मार्केट में उपलब्ध राशि 16.13M है, कुल आपूर्ति 16132430.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 582.79K है.
आज के दिन के दौरान, Hush का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00099967347230731 था.
पिछले 30 दिनों में, Hush का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0289437730 था.
पिछले 60 दिनों में, Hush का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0294590890 था.
पिछले 90 दिनों में, Hush का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00099967347230731
|-2.69%
|30 दिन
|$ +0.0289437730
|+80.12%
|60 दिन
|$ +0.0294590890
|+81.55%
|90 दिन
|$ 0
|--
Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions. Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information. Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks.
