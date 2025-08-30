Hunter by Virtuals मूल्य (DRPXBT)
+0.26%
-6.39%
-22.31%
-22.31%
Hunter by Virtuals (DRPXBT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DRPXBT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DRPXBT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00161722 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DRPXBT में +0.26%, 24 घंटों में -6.39%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hunter by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 69.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DRPXBT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.05M है, कुल आपूर्ति 999049910.1637945 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 69.71K है.
आज के दिन के दौरान, Hunter by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hunter by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Hunter by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Hunter by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.39%
|30 दिन
|$ 0
|+15.41%
|60 दिन
|$ 0
|-7.58%
|90 दिन
|$ 0
|--
Hunter is an AI Agent designed to help users identify airdrop opportunities, optimize farming strategies, gather on-chain insights across blockchain networks, as well as gather X insights. The agent leverages large language models, social media monitoring, and blockchain analytics to provide actionable intelligence to various communication platform. $DRPXBT the utility token of the ecosystem. By using the Hunter AI Agent, users can gain insights into emerging airdrops, discover profitable farming opportunities, and optimize their engagement with the broader crypto space. The Hunter AI Agent is a decentralized AI tool that actively searches for opportunities in the blockchain ecosystem. It combines the power of data scraping, machine learning algorithms, and real-time market analysis to support its users in various ways: - Social Media Monitoring: Integrated with platforms like X (Twitter), the agent identifies key trends, influencers, and emerging projects, adding social intelligence to its analytics toolkit. - Airdrop Identification: The agent detects and tracks upcoming airdrops from various projects, providing detailed insights into eligibility and participation strategies. - Farming Strategy Optimization: By analyzing on-chain data and identifying profitable liquidity pools and staking opportunities, the agent may help users maximize their passive income potential. - Data Analytics: Hunter processes large volumes of on-chain data to provide users with insights into token movements, market trends, and arbitrage opportunities, helping them make informed decisions.
