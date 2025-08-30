HBB की अधिक जानकारी

Hubble मूल्य (HBB)

गैर-सूचीबद्ध

1 HBB से USD लाइव प्राइस:

$0.00796305
-2.30%1D
mexc
USD
Hubble (HBB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:19:09 (UTC+8)

Hubble (HBB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00795774
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00826233
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00795774
$ 0.00826233
$ 5.12
$ 0.0049157
-0.16%

-2.35%

+3.52%

+3.52%

Hubble (HBB) रियल-टाइम प्राइस $0.00796305 है. पिछले 24 घंटों में, HBB ने $ 0.00795774 के कम और $ 0.00826233 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HBB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.12 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0049157 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HBB में -0.16%, 24 घंटों में -2.35%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Hubble (HBB) मार्केट की जानकारी

$ 544.83K
--
$ 797.76K
68.30M
100,000,000.0
Hubble का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 544.83K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HBB की मार्केट में उपलब्ध राशि 68.30M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 797.76K है.

Hubble (HBB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hubble का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000192328733347278 था.
पिछले 30 दिनों में, Hubble का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0039383772 था.
पिछले 60 दिनों में, Hubble का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0010414936 था.
पिछले 90 दिनों में, Hubble का USD में मूल्य बदलाव $ +0.002021131464813225 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000192328733347278-2.35%
30 दिन$ +0.0039383772+49.46%
60 दिन$ +0.0010414936+13.08%
90 दिन$ +0.002021131464813225+34.01%

Hubble (HBB) क्या है

Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)

Hubble (HBB) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Hubble प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Hubble (HBB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Hubble (HBB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Hubble के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Hubble प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HBB लोकल करेंसी में

Hubble (HBB) टोकन का अर्थशास्त्र

Hubble (HBB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HBB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Hubble (HBB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Hubble (HBB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HBB प्राइस 0.00796305 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HBB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HBB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00796305 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Hubble का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HBB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 544.83K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HBB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HBB की मार्केट में उपलब्ध राशि 68.30M USD है.
HBB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HBB ने 5.12 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HBB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HBB ने 0.0049157 USD की ATL प्राइस देखी.
HBB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HBB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HBB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HBB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HBB का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:19:09 (UTC+8)

