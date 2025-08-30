WAIT की अधिक जानकारी

WAIT प्राइस की जानकारी

WAIT आधिकारिक वेबसाइट

WAIT टोकन का अर्थशास्त्र

WAIT प्राइस का पूर्वानुमान

Hourglass लोगो

Hourglass मूल्य (WAIT)

गैर-सूचीबद्ध

1 WAIT से USD लाइव प्राइस:

$0.00424823
-3.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
Hourglass (WAIT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:08:24 (UTC+8)

Hourglass (WAIT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00421534
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0044298
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00421534
$ 0.0044298
$ 0.464756
$ 0.00176993
--

-3.24%

-10.69%

-10.69%

Hourglass (WAIT) रियल-टाइम प्राइस $0.00424823 है. पिछले 24 घंटों में, WAIT ने $ 0.00421534 के कम और $ 0.0044298 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WAIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.464756 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00176993 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WAIT में --, 24 घंटों में -3.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Hourglass (WAIT) मार्केट की जानकारी

$ 415.27K
--
$ 415.27K
97.75M
97,751,977.44609132
Hourglass का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 415.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WAIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 97.75M है, कुल आपूर्ति 97751977.44609132 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 415.27K है.

Hourglass (WAIT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hourglass का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000142639394057755 था.
पिछले 30 दिनों में, Hourglass का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003778439 था.
पिछले 60 दिनों में, Hourglass का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0025963027 था.
पिछले 90 दिनों में, Hourglass का USD में मूल्य बदलाव $ +0.001434699567784157 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000142639394057755-3.24%
30 दिन$ +0.0003778439+8.89%
60 दिन$ +0.0025963027+61.11%
90 दिन$ +0.001434699567784157+50.99%

Hourglass (WAIT) क्या है

Hourglass is a community-driven, tax-free token with renounced ownership. 100% is circulating. The mission of Hourglass is to elevate Web 3.0 by incubating projects that bridge the crypto space with mainstream entertainment, popular apps, major retail brands, and large-scale real-life events.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Hourglass (WAIT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Hourglass प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Hourglass (WAIT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Hourglass (WAIT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Hourglass के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Hourglass प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WAIT लोकल करेंसी में

Hourglass (WAIT) टोकन का अर्थशास्त्र

Hourglass (WAIT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WAIT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Hourglass (WAIT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Hourglass (WAIT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WAIT प्राइस 0.00424823 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WAIT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WAIT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00424823 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Hourglass का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WAIT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 415.27K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WAIT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WAIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 97.75M USD है.
WAIT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WAIT ने 0.464756 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WAIT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WAIT ने 0.00176993 USD की ATL प्राइस देखी.
WAIT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WAIT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WAIT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WAIT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WAIT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:08:24 (UTC+8)

