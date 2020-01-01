HotCocoa (HOTCOCOA) टोकन का अर्थशास्त्र HotCocoa (HOTCOCOA) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

HotCocoa (HOTCOCOA) जानकारी HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond. आधिकारिक वेबसाइट: https://meowcoins.cryptokitties.co/ व्हाइटपेपर: https://allthezen.cryptokitties.co/download-lite-papurr अभी HOTCOCOA खरीदें!

HotCocoa (HOTCOCOA) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण HotCocoa (HOTCOCOA) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M कुल आपूर्ति: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 425.78M $ 425.78M $ 425.78M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 10.14M $ 10.14M $ 10.14M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.0071471 $ 0.0071471 $ 0.0071471 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00447324 $ 0.00447324 $ 0.00447324 मौजूदा प्राइस: $ 0.00633881 $ 0.00633881 $ 0.00633881 HotCocoa (HOTCOCOA) प्राइस के बारे में अधिक जानें

HotCocoa (HOTCOCOA) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले HotCocoa (HOTCOCOA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: HOTCOCOA टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने HOTCOCOA मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप HOTCOCOA के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो HOTCOCOA टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

