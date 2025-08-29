HotCocoa मूल्य (HOTCOCOA)
HotCocoa (HOTCOCOA) रियल-टाइम प्राइस $0.00579524 है. पिछले 24 घंटों में, HOTCOCOA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HOTCOCOA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0071471 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00447324 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HOTCOCOA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +2.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
HotCocoa का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.47M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HOTCOCOA की मार्केट में उपलब्ध राशि 425.78M है, कुल आपूर्ति 1600000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.27M है.
आज के दिन के दौरान, HotCocoa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, HotCocoa का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000595414 था.
पिछले 60 दिनों में, HotCocoa का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008197448 था.
पिछले 90 दिनों में, HotCocoa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0000595414
|+1.03%
|60 दिन
|$ +0.0008197448
|+14.15%
|90 दिन
|$ 0
|--
HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond.
