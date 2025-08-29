Hot Mom मूल्य (HOTMOM)
-0.70%
-14.06%
+14.77%
+14.77%
Hot Mom (HOTMOM) रियल-टाइम प्राइस $0.0000125 है. पिछले 24 घंटों में, HOTMOM ने $ 0.00001226 के कम और $ 0.00001481 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HOTMOM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.112823 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000873 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HOTMOM में -0.70%, 24 घंटों में -14.06%, तथा पिछले 7 दिनों में +14.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hot Mom का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.50K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HOTMOM की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.95M है, कुल आपूर्ति 999953912.678257 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.50K है.
आज के दिन के दौरान, Hot Mom का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hot Mom का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000013894 था.
पिछले 60 दिनों में, Hot Mom का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000124948 था.
पिछले 90 दिनों में, Hot Mom का USD में मूल्य बदलाव $ -0.03462076246966775 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-14.06%
|30 दिन
|$ +0.0000013894
|+11.12%
|60 दिन
|$ -0.0000124948
|-99.95%
|90 दिन
|$ -0.03462076246966775
|-99.96%
Hot Mom is meme token on solana, build with community. I cook, I clean, I crash charts in heels. They call me Hot Mom for a reason. I’m the reason your feed’s sweating. I’m not just a snack—I’m the full-course fantasy. One wink and trends flip. One step and heads turn. Keep up if you can, baby. But don’t burn yourself.. It’s not just me—there’s a whole crew. Slide into Telegram where it’s moms, memes, and mayhem. We’re chatting, laughing, dropping heat, and keeping it flirty 24/7. If you’re into bold energy and hotter takes, this is your new favorite place. Come say hi. We might adopt you.
Hot Mom (HOTMOM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HOTMOM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.