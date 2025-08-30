Hot Doge मूल्य (HOTDOGE)
-0.45%
-2.89%
+8.14%
+8.14%
Hot Doge (HOTDOGE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HOTDOGE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HOTDOGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02184205 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HOTDOGE में -0.45%, 24 घंटों में -2.89%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hot Doge का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.14K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HOTDOGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.80M है, कुल आपूर्ति 999799375.639329 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 19.14K है.
आज के दिन के दौरान, Hot Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hot Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Hot Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Hot Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.89%
|30 दिन
|$ 0
|+7.71%
|60 दिन
|$ 0
|+23.60%
|90 दिन
|$ 0
|--
Hot Doge (HOTDOGE) is the next-generation meme coin ready to ignite the crypto community with excitement, humor, and high energy. Built on the robust Solana blockchain, $HOTDOGE combines blazing-fast transactions with a vibrant and passionate community. It’s not just a token; it’s a movement celebrating the fun side of crypto while aiming for massive global adoption. With a vision to dominate “memeseason,” $HOTDOGE brings together innovation and meme culture, spicing up the decentralized world and leading the hottest Doge-inspired revolution. Whether you’re a seasoned investor or a meme enthusiast, $HOTDOGE invites you to join the pack and help send this sizzling token to the moon (and beyond).
