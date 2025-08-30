JAIL की अधिक जानकारी

Horny Jail लोगो

Horny Jail मूल्य (JAIL)

गैर-सूचीबद्ध

1 JAIL से USD लाइव प्राइस:

$0.0011846
$0.0011846$0.0011846
-7.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Horny Jail (JAIL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:03:59 (UTC+8)

Horny Jail (JAIL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00105195
$ 0.00105195$ 0.00105195
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00132545
$ 0.00132545$ 0.00132545
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00105195
$ 0.00105195$ 0.00105195

$ 0.00132545
$ 0.00132545$ 0.00132545

$ 0.00424908
$ 0.00424908$ 0.00424908

$ 0
$ 0$ 0

-1.79%

-7.05%

+31.79%

+31.79%

Horny Jail (JAIL) रियल-टाइम प्राइस $0.0011846 है. पिछले 24 घंटों में, JAIL ने $ 0.00105195 के कम और $ 0.00132545 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JAIL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00424908 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JAIL में -1.79%, 24 घंटों में -7.05%, तथा पिछले 7 दिनों में +31.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Horny Jail (JAIL) मार्केट की जानकारी

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

999.67M
999.67M 999.67M

999,672,222.352481
999,672,222.352481 999,672,222.352481

Horny Jail का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.18M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JAIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.67M है, कुल आपूर्ति 999672222.352481 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.18M है.

Horny Jail (JAIL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Horny Jail का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Horny Jail का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005184258 था.
पिछले 60 दिनों में, Horny Jail का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002343707 था.
पिछले 90 दिनों में, Horny Jail का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008782044068900539 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.05%
30 दिन$ -0.0005184258-43.76%
60 दिन$ -0.0002343707-19.78%
90 दिन$ +0.0008782044068900539+286.62%

Horny Jail (JAIL) क्या है

The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It’s used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme’s popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Horny Jail (JAIL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Horny Jail प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Horny Jail (JAIL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Horny Jail (JAIL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Horny Jail के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Horny Jail प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

JAIL लोकल करेंसी में

Horny Jail (JAIL) टोकन का अर्थशास्त्र

Horny Jail (JAIL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. JAIL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Horny Jail (JAIL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Horny Jail (JAIL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव JAIL प्राइस 0.0011846 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
JAIL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
JAIL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0011846 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Horny Jail का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
JAIL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.18M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
JAIL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
JAIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.67M USD है.
JAIL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
JAIL ने 0.00424908 USD की ATH प्राइस हासिल की.
JAIL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
JAIL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
JAIL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
JAIL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या JAIL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष JAIL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए JAIL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:03:59 (UTC+8)

