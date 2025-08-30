HORD की अधिक जानकारी

Hord लोगो

Hord मूल्य (HORD)

गैर-सूचीबद्ध

1 HORD से USD लाइव प्राइस:

$0.00273807
$0.00273807$0.00273807
-0.10%1D
mexc
USD
Hord (HORD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:03:49 (UTC+8)

Hord (HORD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00269803
$ 0.00269803$ 0.00269803
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00274117
$ 0.00274117$ 0.00274117
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00269803
$ 0.00269803$ 0.00269803

$ 0.00274117
$ 0.00274117$ 0.00274117

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0.00179628
$ 0.00179628$ 0.00179628

+1.37%

-0.11%

-2.61%

-2.61%

Hord (HORD) रियल-टाइम प्राइस $0.00273807 है. पिछले 24 घंटों में, HORD ने $ 0.00269803 के कम और $ 0.00274117 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HORD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.79 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00179628 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HORD में +1.37%, 24 घंटों में -0.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Hord (HORD) मार्केट की जानकारी

$ 697.46K
$ 697.46K$ 697.46K

--
----

$ 876.19K
$ 876.19K$ 876.19K

254.72M
254.72M 254.72M

320,000,000.0
320,000,000.0 320,000,000.0

Hord का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 697.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HORD की मार्केट में उपलब्ध राशि 254.72M है, कुल आपूर्ति 320000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 876.19K है.

Hord (HORD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Hord का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hord का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000251338 था.
पिछले 60 दिनों में, Hord का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000312860 था.
पिछले 90 दिनों में, Hord का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000269029872231197 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.11%
30 दिन$ +0.0000251338+0.92%
60 दिन$ +0.0000312860+1.14%
90 दिन$ +0.000269029872231197+10.90%

Hord (HORD) क्या है

Hord is a social DeFi protocol built on Ethereum, enabling key opinion leaders to monetize their strategies while crypto enthusiasts can invest in tokenized portfolios. Trading is executed on Hord’s proprietary order book DEX making use of L2 technology with STARK ZK-Rollups.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Hord प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Hord (HORD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Hord (HORD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Hord के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Hord प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HORD लोकल करेंसी में

Hord (HORD) टोकन का अर्थशास्त्र

Hord (HORD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HORD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Hord (HORD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Hord (HORD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HORD प्राइस 0.00273807 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HORD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HORD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00273807 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Hord का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HORD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 697.46K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HORD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HORD की मार्केट में उपलब्ध राशि 254.72M USD है.
HORD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HORD ने 1.79 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HORD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HORD ने 0.00179628 USD की ATL प्राइस देखी.
HORD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HORD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HORD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HORD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HORD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:03:49 (UTC+8)

