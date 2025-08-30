Hopper the Rabbit मूल्य (HOPPER)
+0.41%
-36.89%
-71.48%
-71.48%
Hopper the Rabbit (HOPPER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HOPPER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HOPPER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HOPPER में +0.41%, 24 घंटों में -36.89%, तथा पिछले 7 दिनों में -71.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Hopper the Rabbit का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 146.26K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HOPPER की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 146.26K है.
आज के दिन के दौरान, Hopper the Rabbit का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Hopper the Rabbit का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Hopper the Rabbit का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Hopper the Rabbit का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-36.89%
|30 दिन
|$ 0
|+48.18%
|60 दिन
|$ 0
|+182.88%
|90 दिन
|$ 0
|--
First community-driven memecoin on SUI inspired by the SUI blockchain that features as fast, energetic and playful spirit of rabbits. Hopper combines the power of meme culture with the accessibility of SUI blockchain, creating a vibrant, fast-growing ecosystem where anyone can join the fun. Whether the user is a crypto enthusiast or just looking to ride the next wave of memes on SUI, Hopper the rabbit offers a lighthearted yet rewarding experience for them
Hopper the Rabbit (HOPPER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HOPPER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
